В Волгоградской области стало больше должников по кредитам

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по региону, с января по июнь текущего года на исполнении у приставов находилась 61 тысяча производств о взыскании денежных средств с должников. В прошлом году за аналогичный период эта цифра составляла 57 тысяч производств.

При этом общая сумма долгов волгоградцев перед банками снизилась с 22,6 миллиардов рублей в прошлом году до 17,7 миллиарда – в текущем году.

Уточняется, что в этом году приставам удалось взыскать 782 миллиона рублей. Из них должники добровольно погасили только 50 миллионов.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress