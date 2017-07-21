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В Волгоградской области стало больше должников по кредитам Печать
21.07.2017 16:25

В Волгоградской области стало больше должников по кредитам

Судебные приставы отчитались по итогам работы с кредитными должниками за первые полгода 2017-го.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по региону, с января по июнь текущего года на исполнении у приставов находилась 61 тысяча производств о взыскании денежных средств с должников. В прошлом году за аналогичный период эта цифра составляла 57 тысяч производств.

При этом общая сумма долгов волгоградцев перед банками снизилась с 22,6 миллиардов рублей в прошлом году до 17,7 миллиарда – в текущем году.

Уточняется, что в этом году приставам удалось взыскать 782 миллиона рублей. Из них должники добровольно погасили только 50 миллионов.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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