В России продлили запрет на продажу пищевых добавок на спирту



Сегодня на официальном сайте Волгоградского Роспотребнадзора опубликовано сообщение о том, что главный санитарный врач России Анна Попова приняла постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции, пищевыми добавками и ароматизаторами».

Согласно тексту постановления, юридическим лицам и предпринимателям поручено приостановить на 90 суток продажу тоников и лосьонов, а также пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта больше 28%.

Напомним, что впервые такой запрет был введен в конце декабря. Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.

В январе было принято решение продлить запрет еще на 60 дней, поскольку за это время сотрудникам внутренних дел удалось изъять из оборота более 500 тысяч нелегального спиртового суррогата по всей стране. По данным Роспотребнадзора, принятые меры помогли снизить количество отравлений и смертей от непищевого «Боярышника» в период новогодних праздников. Затем в конце марта 2017 запрет продлили еще на 90 суток.

В Волгоградской области только в первый месяц запрета полиции удалось изъять более 12 литров суррогата. Среди них спиртовые тоники с экстрактом красного перца, лосьоны «Хлебный» и прочее.

Анализ данных по случаям отравления в новогодние периоды показал, что количество отравившихся волгоградцев заметно снизилось. В прошлом году в праздничные дни было зарегистрировано 43 случая отравления. В минувшие праздники всего 29. Ни один случай не привел к летальному исходу.

Полина Макарова

Фото: социальная сеть «ВКонаткте»