Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В России продлили запрет на продажу пищевых добавок на спирту
|21.07.2017 17:12
|
Согласно тексту постановления, юридическим лицам и предпринимателям поручено приостановить на 90 суток продажу тоников и лосьонов, а также пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта больше 28%.
Напомним, что впервые такой запрет был введен в конце декабря. Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.
В январе было принято решение продлить запрет еще на 60 дней, поскольку за это время сотрудникам внутренних дел удалось изъять из оборота более 500 тысяч нелегального спиртового суррогата по всей стране. По данным Роспотребнадзора, принятые меры помогли снизить количество отравлений и смертей от непищевого «Боярышника» в период новогодних праздников. Затем в конце марта 2017 запрет продлили еще на 90 суток.
В Волгоградской области только в первый месяц запрета полиции удалось изъять более 12 литров суррогата. Среди них спиртовые тоники с экстрактом красного перца, лосьоны «Хлебный» и прочее.
Анализ данных по случаям отравления в новогодние периоды показал, что количество отравившихся волгоградцев заметно снизилось. В прошлом году в праздничные дни было зарегистрировано 43 случая отравления. В минувшие праздники всего 29. Ни один случай не привел к летальному исходу.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:11
Аварийный дом по Университетскому проспекту снесут к октябрю
-
17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
-
17:19
Виталий Мутко с рабочим визитом прибудет в Волгоград
-
17:12
В России продлили запрет на продажу пищевых добавок на спирту
-
16:25
В Волгоградской области стало больше должников по кредитам
-
16:20
В Советском и Кировском районах отключат газ
-
16:01
Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам
-
15:39
С волгоградского бизнесмена взыскали 12 миллионов рублей налогов
-
15:36
У волгоградки за долги забрали ковер
-
14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском
-
14:50
Волгоградские власти пригласили на встречу не всех обманутых дольщиков
-
14:43
В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду
-
14:13
В Волгоград прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова
-
14:05
Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту
Самое читаемое
-
17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
-
15:39
С волгоградского бизнесмена взыскали 12 миллионов рублей налогов
-
15:36
У волгоградки за долги забрали ковер
-
14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском
-
14:05
Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту
-
13:55
В Камышинском районе зафиксировали АЧС
-
11:43
Пропавшего в Ерзовке пятиклассника обнаружили на севере Волгограда
Последние комментарии
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
Сколько раз уже говорено, нечего летать во дворах!!! а гоняют они там - будь здоров. Сама в этом доме ... >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
я пенсмонер.на трамвае езжу 2-3 раза в месяц. зачем мне билет за 450руб. сделайте просто проезд ... >>
-
-
ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона
-
Туарег? Ну не на ВАЗе же ездить, в самом деле? >>
-
-
Готовьте ваши денежки: Госдума приняла закон о курортном сборе
-
Теперь точно не пойду не на одни выборы пока не появится тот, кто отменит этот бред! В своей стране свой ... >>
-
-
Губернатор Волгоградской области раскрыл свой кошелек
-
ближайшие турниры по dota 2: недопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеspart agamingнедопуст имое ... >>
-
-
Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе обойдутся в 38 миллионов
-
Пипец.....Речпо рт со всеми потрохами купили за 32,5 миллиона, а четыре лесенки построят за 38,8 ... >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка