Виталий Мутко с рабочим визитом прибудет в Волгоград

Рабочий визит вице-премьера по вопросам спорта туризма и молодежной политики Виталий Мутко состоится 25 июля 2017 года. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Известно, что чиновник планирует посетить стадион «Волгоград-Арена», а также объекты, которые готовят к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Напомним, что Виталий Мутко уже прилетал в Волгоград в декабре прошлого года.

Тогда вице-премьер отметил отставание в ходе строительстве стадиона «Волгоград Арена» и тренировочной площадки, а также раскритиковал застройщика гостиницы на Предмостной площади, пригрозив исключением из списка рекомендованных.

В результате в апреле гостиницу за 230 миллионов рублей на Краснознаменской, 5а вычеркнули из программы подготовки к ЧМ-2018.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»