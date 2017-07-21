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|Виталий Мутко с рабочим визитом прибудет в Волгоград
|21.07.2017 17:19
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Рабочий визит вице-премьера по вопросам спорта туризма и молодежной политики Виталий Мутко состоится 25 июля 2017 года. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Известно, что чиновник планирует посетить стадион «Волгоград-Арена», а также объекты, которые готовят к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Напомним, что Виталий Мутко уже прилетал в Волгоград в декабре прошлого года.
Тогда вице-премьер отметил отставание в ходе строительстве стадиона «Волгоград Арена» и тренировочной площадки, а также раскритиковал застройщика гостиницы на Предмостной площади, пригрозив исключением из списка рекомендованных.
В результате в апреле гостиницу за 230 миллионов рублей на Краснознаменской, 5а вычеркнули из программы подготовки к ЧМ-2018.
Юлия Соболева
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