Аварийный дом по Университетскому проспекту снесут к октябрю

21 июля городские власти подписали договор с компанией ООО «Астра» на снос разрушенного взрывом газа дома в Советском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, снести дома №60 на проспекте университетском компания должна будет за 75 календарных дней.

Согласно решению областной администрации, позднее на месте здания появится сквер и прогулочная зона.

Сносить здание подрядная организация планирует с помощью специальной техники. Все работы будут оплачены из казны региона.

Напомним, в результате разрушения многоквартирного дома по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда пострадало 45 квартир. Здание признали аварийным, было принято решение о его сносе.

Отметим, что семьи, лишившиеся крова в результате трагедии, уже получили сертификаты на новое жилье из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр утраченного жилья.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»