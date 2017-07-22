В регионе продлили запрет на посещение лесов

На всей территории области до 13 августа продлили особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов и разведение костров.

Напомним, что запрет был введен 3 июля для профилактики и предупреждения случаев возгорания растительности. Штраф за нарушение для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, в регионе установлено большее 700 предупредительных знаков и больше 170 шлагбаумов для ограничения доступа. Охрану лесов осуществляют 22 пожарно-химические станции.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, с 23 по 25 июля в южной половине Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс (ОЯ) горимости леса. В большинстве районов северной половины области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс (НЯ) горимости леса.

Юлия Соболева

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области