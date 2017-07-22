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|Несколько улиц в Ворошиловском районе перекрыли до сентября
|22.07.2017 12:58
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На улицах Козловской, Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе стартовало масштабное обновление объектов теплоснабжения. Рабочим предстоит отремонтировать большее 500 метров труб.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, теплотрасса на улице Козловской была построена в конце 80-х годов. За последний год на ней произошло 3 прорыва.
Из-за ремонтных работ с 22 июля до 1 сентября движение транспорта будет ограничено на пересечении ул. Козловской и ул. Академической, а также по ул. Козловской в границах от ул. Калинина до ул. КИМ.
Объехать данные участки можно будет по ул. Рабоче-Крестьянской, Огарева, Калинина, КИМ.
Еще запрет на движение будет действовать на ул. Профсоюзной в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской и на проезде от ул. Рабоче-Крестьянской до дома 9/1.
Юлия Соболева
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