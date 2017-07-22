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Несколько улиц в Ворошиловском районе перекрыли до сентября Печать
22.07.2017 12:58

Несколько улиц в Ворошиловском районе перекрыли до сентября

С 22 июля компания «Концессии теплоснабжения» начала реконструкцию теплотрасс.

На улицах Козловской, Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе стартовало масштабное обновление объектов теплоснабжения. Рабочим предстоит отремонтировать большее 500 метров труб.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, теплотрасса на улице Козловской была построена в конце 80-х годов. За последний год на ней произошло 3 прорыва.

Из-за ремонтных работ с 22 июля до 1 сентября движение транспорта будет ограничено на пересечении ул. Козловской и ул. Академической, а также по ул. Козловской в границах от ул. Калинина до ул. КИМ.

Объехать данные участки можно будет по ул. Рабоче-Крестьянской, Огарева, Калинина, КИМ.

Еще запрет на движение будет действовать на ул. Профсоюзной в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской и на проезде от ул. Рабоче-Крестьянской до дома 9/1.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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