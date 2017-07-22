В Санкт-Петербурге выпал июльский снег



22-го июля в нескольких районах Санкт-Петербурга прошел сильный ливень с градом. Эпицентром бури оказался Московский район города, где выпавший град размером с черешню образовал сугробы.

Слой снега на улице достигал нескольких сантиметров. Обстановка на городских дорогах сильно осложнилась из-за сильного ветра, града и дождя, при этом несколько улиц затопило. Со слов очевидцев на Парнасе дорога превратилась в речку, а в торговом комплексе «Континент» залило пол и начали обваливаться конструкции потолка. Людям в спешном порядке пришлось покинуть здание. Жители города в социальных сетях также сообщают о пострадавших в результате стихии автомобилях и выбитых окнах в квартирах домов.

При этом с удивлением отмечается, что во многих других районах города прошел лишь небольшой дождик и «светило солнышко».

Вот несколько сообщений пользователей социальной сети «ВКонтакте».

- В Шушарах град был. Люди бежали и кричали от боли. Град бил по их головам! - Клара Руденко.

- Больше всего поразили водители, которые на огромной скорости мчались по дорогам, не обращая внимания на людей, которые прятались на остановках. Три раза окатили нас ледяной водой, - Анастасия Ахмадуллина.

- На Площади Тургенева град с горошину вместе с дождем, во дворе как зимой, все белое, - Елена Крючкова.

- В Сосновой поляне солнце и никакого дождя! - Валентина Афанасьева.

- На Витебском проспекте сильный ливень и крупный град был. Покрыл асфальт полностью, - Марина Николаева.

- Мы сегодня с ребенком на Московском проспекте попали в такой град! Думали, либо нас убьет, либо град стекла в машине выбьет! - Ольга Семенова.

Фото – Ольга Семенова

Евгений Иванов