Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В Санкт-Петербурге выпал июльский снег
|22.07.2017 22:36
|
Слой снега на улице достигал нескольких сантиметров. Обстановка на городских дорогах сильно осложнилась из-за сильного ветра, града и дождя, при этом несколько улиц затопило. Со слов очевидцев на Парнасе дорога превратилась в речку, а в торговом комплексе «Континент» залило пол и начали обваливаться конструкции потолка. Людям в спешном порядке пришлось покинуть здание. Жители города в социальных сетях также сообщают о пострадавших в результате стихии автомобилях и выбитых окнах в квартирах домов.
При этом с удивлением отмечается, что во многих других районах города прошел лишь небольшой дождик и «светило солнышко».
- В Шушарах град был. Люди бежали и кричали от боли. Град бил по их головам! - Клара Руденко.
- Больше всего поразили водители, которые на огромной скорости мчались по дорогам, не обращая внимания на людей, которые прятались на остановках. Три раза окатили нас ледяной водой, - Анастасия Ахмадуллина.
- На Площади Тургенева град с горошину вместе с дождем, во дворе как зимой, все белое, - Елена Крючкова.
- В Сосновой поляне солнце и никакого дождя! - Валентина Афанасьева.
- На Витебском проспекте сильный ливень и крупный град был. Покрыл асфальт полностью, - Марина Николаева.
- Мы сегодня с ребенком на Московском проспекте попали в такой град! Думали, либо нас убьет, либо град стекла в машине выбьет! - Ольга Семенова.
Фото – Ольга Семенова
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
22:36
В Санкт-Петербурге выпал июльский снег
-
21:06
Второе поражение на «Мундиалито»
-
12:58
Несколько улиц в Ворошиловском районе перекрыли до сентября
-
11:58
В регионе продлили запрет на посещение лесов
-
10:44
ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска
-
10:19
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
09:57
Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу
-
07:29
В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова
-
05:33
Бразильцы «порвали» российских пляжников
-
03:48
Выпил с «товарищем» - лишился телефона
-
02:20
Поражение от Швеции
-
21.07.2017 18:11
Аварийный дом по Университетскому проспекту снесут к октябрю
-
21.07.2017 17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
-
21.07.2017 17:19
Виталий Мутко с рабочим визитом прибудет в Волгоград
Самое читаемое
-
10:19
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
09:57
Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу
-
03:48
Выпил с «товарищем» - лишился телефона
-
21.07.2017 17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
-
21.07.2017 15:39
С волгоградского бизнесмена взыскали 12 миллионов рублей налогов
-
21.07.2017 15:36
У волгоградки за долги забрали ковер
-
21.07.2017 14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском
Последние комментарии
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам
-
Это забота не о народе, а о сырьевых и сетевых магнатах. А липовые акты по уборке дворов и подъездов ... >>
-
-
ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона
-
Готовьте ваши денежки: Госдума приняла закон о курортном сборе
-
Теперь точно не пойду не на одни выборы пока не появится тот, кто отменит этот бред! В своей стране свой ... >>
-
-
Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе обойдутся в 38 миллионов
-
Пипец.....Речпо рт со всеми потрохами купили за 32,5 миллиона, а четыре лесенки построят за 38,8 ... >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка