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Стихия в Санкт-Петербурге. Видео Печать
23.07.2017 03:16

Стихия в Санкт-Петербурге

 22-го июля в Северной Пальмире произошла зимняя стихия.


Природная стихия, случившаяся 22-го июля в Санкт-Петербурге, поразила не только жителей культурной столицы России, но и всей страны. В нескольких районах города выпал град размером с черешню, о чем мы писали ранее. Позже жители города выложили видео, которое предлагаем вашему вниманию. Если подобное может произойти в самый разгар летнего сезона, то, что можно еще ожидать от непредсказуемого российского климата? Даже думать об этом страшно. Погода не перестает преподносить сюрпризы!

Фото – Евгения Слонимская «ВКонтакте»

Евгений Иванов

Видео пользователя Antieres Wordpress на хостинге YouTube.

 

Видео пользователя Cabin Crew Trip на хостинге YouTube. 

 

 

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