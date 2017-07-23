22-го июля в Северной Пальмире произошла зимняя стихия.

Природная стихия, случившаяся 22-го июля в Санкт-Петербурге, поразила не только жителей культурной столицы России, но и всей страны. В нескольких районах города выпал град размером с черешню, о чем мы писали ранее. Позже жители города выложили видео, которое предлагаем вашему вниманию. Если подобное может произойти в самый разгар летнего сезона, то, что можно еще ожидать от непредсказуемого российского климата? Даже думать об этом страшно. Погода не перестает преподносить сюрпризы! Фото – Евгения Слонимская «ВКонтакте» Евгений Иванов Видео пользователя Antieres Wordpress на хостинге YouTube. Видео пользователя Cabin Crew Trip на хостинге YouTube. Следующая >