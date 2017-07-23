В начале недели волгоградцев ждет 30-градусная жара

Как сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в ночь на понедельник, 24 июля, в Волгограде ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем осадков не будет.

В дневные часы столбик термометра поднимется до +32...+34 градусов. Ночью жителей областной столицы ожидает +20...+22 градуса.

Вторник, 25 июля, пройдет также без осадков. Показатели дневных температур составят +32...+34 градуса. Ночью также будет жарко: +18...+20 градусов.

Скорость ветра в начале недели будет держаться на отметке 6-11м/с.

Напомним, что из-за высокой пожароопасности в Волгоградской области действует запрет на посещение лесных массивов.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»