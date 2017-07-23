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|Волгоград накрыл едкий смог
|23.07.2017 12:27
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Удушающий запах гари сегодня заметили на улице жители практически всех районов города на Волге. В социальных сетях волгоградцы стали жаловаться на приступы кашля и удушения.
Многие жители предположили, что дым пришел со стороны поймы. Якобы от горящих там лесов. Однако дозвониться до пресс-службы МЧС по региону журналистам ИА «СоцИнформБюро» не удалось.
В экологической службе города корреспондентов заверили, что причины едкой дымки уже выясняются.
- Жалобы на смог действительно поступают. Сейчас специалисты взяли пробы. Во всех районах проводится проверка. Специалисты МЧС отмечают, что никаких источников открытого огня вблизи города нет. Подробная информация будет известна позже, - сообщили в ведомстве.
Юлия Соболева
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