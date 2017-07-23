Волгоград накрыл едкий смог

Удушающий запах гари сегодня заметили на улице жители практически всех районов города на Волге. В социальных сетях волгоградцы стали жаловаться на приступы кашля и удушения.

Многие жители предположили, что дым пришел со стороны поймы. Якобы от горящих там лесов. Однако дозвониться до пресс-службы МЧС по региону журналистам ИА «СоцИнформБюро» не удалось.

В экологической службе города корреспондентов заверили, что причины едкой дымки уже выясняются.

- Жалобы на смог действительно поступают. Сейчас специалисты взяли пробы. Во всех районах проводится проверка. Специалисты МЧС отмечают, что никаких источников открытого огня вблизи города нет. Подробная информация будет известна позже, - сообщили в ведомстве.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»