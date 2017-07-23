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Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды Печать
23.07.2017 14:13

Несколько районов Волгограда останутся без горячей водыВ четырех районах города пройдут отключения горячего водоснабжения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», из-за ремонта сетей подача ГВС будет прекращена в четырех районах.

Так, в Красноармейском районе с 27 июля по 9 августа 2017 года горячая вода будет отключена по следующим адресам:

Ул. Алийская, 16, 18
Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55
Ул. Сидорова, 3
Ул. Судостроительная, 39, 43, 45
Ул. Электростальская, 11
Детские сады: № 16, 79, 138
ПТУ № 19

В Кировском районе с 27 июля по 9 августа 2017 года горячую воду перекроют в домах № 5, 6, 7, 8, 9, 10 Военного городка, а с 28 июля по 10 августа 2017 года - в Родильном доме №3.

В Советском районе с 25 июля по 7 августа 2017 года отключение пройдет в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Также погреть воду в чайнике с 25 июля по 7 августа придется жителям Дзержинского района, которые живут по следующим адресам:

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38
Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
Ул. Московская, 5а, 6а
Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

Горячей воды не будет также в детских садах № 262, 350, школе №102, гимназии № 11, и музыкальной школе № 2.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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