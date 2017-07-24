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В регионе полицейские подвели итоги работы за полугодие Печать
24.07.2017 10:49

В регионе полицейские подвели итоги работы за полугодие

В ГУ МВД по Волгоградской области подвели итоги работы ведомства за первые шесть месяцев 2017 года.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в этом году стражи порядка отмечают снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и ранее судимыми гражданами. Помимо этого, сообщается, что за шесть месяцев 2017 года стало меньше изнасилований, разбоев, краж, а также фактов умышленного причинения вреда здоровью. Также, отмечается рост раскрываемости преступлений, совершенных организованными этническими группами.

Всего с начала года в области выявлено 1 179 экономических преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков пресечено 832 преступления, а из оборота изъято 160 килограммов наркотиков.

Подчеркивается, что сложной остается обстановка с ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожных аварий сократилось до 1 110 случаев. Однако возросло число погибших и пострадавших, которых оказалось 135 и 1 402 человека соответственно.

Полина Макарова
ФОТО: МВД России

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