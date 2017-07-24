Волгоградцев ждет самое зрелищное астрономическое явление года

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|24.07.2017 12:55
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского планетария, частное лунное затмение происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, но при этом они не находятся точно на одной прямой. Только часть видимой поверхности Луны окажется в тени Земли.
- Будет наблюдаться эффект «трёхцветной Луны» и по цвету земной тени можно сделать вывод о состоянии атмосферы родной планеты», - пояснили в планетарии.
Следует отметить, что частное лунное затмение явление редкое. В следующий раз оно произойдет только в ночь на 17 июля 2019 года.
В этом году 7 августа волгоградцы смогут в планетарии на астроплощадке увидеть затмение с помощью телескопов и на большом экране, где будет идти трансляция. Также, отдельно будут проводиться наблюдения явления в башне обсерватории.
Частное затмение начнется в 20:20 и продлится оно 1 час 55 минут.
Полина Макарова
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