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Треть россиян не верит в глобальное потепление Печать
24.07.2017 13:26

Треть россиян не верит в глобальное потепление

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса на тему перепадов погоды и отношения к ним общества.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», около 85% россиян отмечают серьезные изменения в климате Земли. По данным социологов, причины этого люди видят не в природе, а в деятельности человека.

Так, 55 %россиян полагают, что перепады погоды связаны в первую очередь с антропогенным воздействием на окружающую среду. И только 35% опрошенных относят резкие погодные колебания к разряду природных явлений. При этом тенденцию к потеплению видят 11%, к похолоданию лишь 5%.

51% респондентов считают глобальное потепление серьезной проблемой. При этом более трети, а именно 39% опрошенных называют ее надуманной.

По мнению социологов, на сегодняшний день общество четко фиксирует неустойчивость погоды. Однако резкие колебания климата скорее вызывают фоновые страхи и не воспринимаются людьми как реальные угрозы.

Полина Макарова
ФОТО: ВЦИОМ

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