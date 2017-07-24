Треть россиян не верит в глобальное потепление

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», около 85% россиян отмечают серьезные изменения в климате Земли. По данным социологов, причины этого люди видят не в природе, а в деятельности человека.

Так, 55 %россиян полагают, что перепады погоды связаны в первую очередь с антропогенным воздействием на окружающую среду. И только 35% опрошенных относят резкие погодные колебания к разряду природных явлений. При этом тенденцию к потеплению видят 11%, к похолоданию лишь 5%.

51% респондентов считают глобальное потепление серьезной проблемой. При этом более трети, а именно 39% опрошенных называют ее надуманной.

По мнению социологов, на сегодняшний день общество четко фиксирует неустойчивость погоды. Однако резкие колебания климата скорее вызывают фоновые страхи и не воспринимаются людьми как реальные угрозы.

Полина Макарова

ФОТО: ВЦИОМ