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В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно Печать
24.07.2017 14:03

В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно

По требованию природоохранной прокуратуры из Камышинского залива достали сгоревший дебаркадер.

Затонувшее судно было обнаружено в ходе проверки акватории Камышинского залива Волгоградского водохранилища Волжской природоохранной прокуратурой.

Специалисты ведомства установили, что деревянная надстройка дебаркадера была уничтожена пожаром. Вокруг плавсредства находились обгоревшие деревяшки и мусор.

После обнаружения судна природоохранный прокурор направил в суд иск с требование обязать собственника поднять объект со дна и очистить территорию.

В результате дебаркадер достали из Волги, а на акватории убрали мусор.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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