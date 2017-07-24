В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно

По требованию природоохранной прокуратуры из Камышинского залива достали сгоревший дебаркадер. Затонувшее судно было обнаружено в ходе проверки акватории Камышинского залива Волгоградского водохранилища Волжской природоохранной прокуратурой. Специалисты ведомства установили, что деревянная надстройка дебаркадера была уничтожена пожаром. Вокруг плавсредства находились обгоревшие деревяшки и мусор. После обнаружения судна природоохранный прокурор направил в суд иск с требование обязать собственника поднять объект со дна и очистить территорию. В результате дебаркадер достали из Волги, а на акватории убрали мусор. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >