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|В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно
|24.07.2017 14:03
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Затонувшее судно было обнаружено в ходе проверки акватории Камышинского залива Волгоградского водохранилища Волжской природоохранной прокуратурой.
Специалисты ведомства установили, что деревянная надстройка дебаркадера была уничтожена пожаром. Вокруг плавсредства находились обгоревшие деревяшки и мусор.
После обнаружения судна природоохранный прокурор направил в суд иск с требование обязать собственника поднять объект со дна и очистить территорию.
В результате дебаркадер достали из Волги, а на акватории убрали мусор.
Юлия Соболева
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