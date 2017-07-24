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Казанский кафедральный собор стал собственностью РПЦ Печать
24.07.2017 15:17

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Арбитражный суд удовлетворил запрос Волгоградской епархии на признание права собственности на храм.

20 июля суд вынес решение о передаче в собственность РПЦ нежилых строений и гаражей Казанского кафедрального собора в Волгограде.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ИА «Волга-Каспий», данный иск в суд Волгоградская епархия подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц для слушаний были выбраны 5 местных ведомств.

В результате судебного разбирательства суд принял решение удовлетворить требования религиозной организации.

Отметим, что богослужения на месте храма проводят уже больше 100 лет. В 1969 году здание было отдано верующим в безвозмездное пользование. 17 лет назад документы о предоставлении земельного участка были подписаны администрацией Волгограда.

В течение 15 лет епархия добросовестно, открыто и непрерывна владела имуществом, поэтому и получила право собственности на здание площадью 682,2 кв.м, постройки в виде трапезной, просфорной, а также архиерейские покои, крестильню и гаражи.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть ВКонтакте

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