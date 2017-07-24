Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
Экс-глава Владивостока Владимир Николаев выложил летние фото вместе с Сергеем Боженовым. ....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Казанский кафедральный собор стал собственностью РПЦ
|24.07.2017 15:17
|
20 июля суд вынес решение о передаче в собственность РПЦ нежилых строений и гаражей Казанского кафедрального собора в Волгограде.
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ИА «Волга-Каспий», данный иск в суд Волгоградская епархия подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц для слушаний были выбраны 5 местных ведомств.
В результате судебного разбирательства суд принял решение удовлетворить требования религиозной организации.
Отметим, что богослужения на месте храма проводят уже больше 100 лет. В 1969 году здание было отдано верующим в безвозмездное пользование. 17 лет назад документы о предоставлении земельного участка были подписаны администрацией Волгограда.
В течение 15 лет епархия добросовестно, открыто и непрерывна владела имуществом, поэтому и получила право собственности на здание площадью 682,2 кв.м, постройки в виде трапезной, просфорной, а также архиерейские покои, крестильню и гаражи.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
15:29
В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу
-
15:17
Казанский кафедральный собор стал собственностью РПЦ
-
14:33
В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей
-
14:03
В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно
-
13:26
Треть россиян не верит в глобальное потепление
-
12:55
Волгоградцев ждет самое зрелищное астрономическое явление года
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
-
11:27
В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»
-
11:18
В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе
-
10:49
В регионе полицейские подвели итоги работы за полугодие
-
10:30
Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли
-
10:11
В двух районах Волгограда на сутки отключат воду
Самое читаемое
-
15:29
В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу
-
14:33
В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
-
11:27
В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»
-
11:18
В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе
Последние комментарии
-
Госдума приняла новый закон для дачников
-
надо передать в муниципальную собственность дороги лэп и тд что бы не было поборов и всяких там ... >>
-
-
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
Ну чё правильно. В России наворовали, оставили после себя разбитые дороги и мусор и поехали прожигать ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Неужели такой"тёмный" народ живёт в Волгограде? Они что не понтмают, что во всех народних бедах виноват ... >>
-
-
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
Таким зверям - сразу пожизненное ! >>
-
-
Волгоград накрыл едкий смог
-
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
У нас в Ворошиловском районе, на улице Кузнецкой, уже два дня подряд с утра до вечера отключают горячую ... >>
-