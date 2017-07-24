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|Госдума может упростить регистрацию транспортных средств
|24.07.2017 17:14
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в Госдуму на рассмотрение поступит законопроект, который позволит автовладельцам регистрировать купленные машины прямо в автосалоне. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно проекту, после покупки нового авто россиянам больше не придется самостоятельно ставить его на учет в ГИБДД. Эту услугу начнут оказывать сотрудники салона, после чего они же выдадут покупателю номера. Электронная регистрация будет платной, а ценовую политику определит ФАС.
Помимо этого, предполагается создать специальный реестр компаний, которые изготавливают автономера. За их работой будет установлен особый контроль.
Также, законопроект предусматривает упрощенный оборот поддержанных автомобилей с поврежденными номерами. Сейчас такой автомобиль должен проходить специальную экспертизу. После принятия документа, на испорченный номерной знак будет наноситься особая маркировка, которая облегчит жизнь следующих владельцев.
Полина Макарова
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