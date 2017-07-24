ОАО ЕДКММ
Госдума может упростить регистрацию транспортных средств Печать
24.07.2017 17:14

Госдума может упростить регистрацию транспортных средств

Госдума рассмотрит законопроект о регистрации госномеров в автосалонах.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в Госдуму на рассмотрение поступит законопроект, который позволит автовладельцам регистрировать купленные машины прямо в автосалоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно проекту, после покупки нового авто россиянам больше не придется самостоятельно ставить его на учет в ГИБДД. Эту услугу начнут оказывать сотрудники салона, после чего они же выдадут покупателю номера. Электронная регистрация будет платной, а ценовую политику определит ФАС.

Помимо этого, предполагается создать специальный реестр компаний, которые изготавливают автономера. За их работой будет установлен особый контроль.

Также, законопроект предусматривает упрощенный оборот поддержанных автомобилей с поврежденными номерами. Сейчас такой автомобиль должен проходить специальную экспертизу. После принятия документа, на испорченный номерной знак будет наноситься особая маркировка, которая облегчит жизнь следующих владельцев.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru