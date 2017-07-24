Госдума может упростить регистрацию транспортных средств

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в Госдуму на рассмотрение поступит законопроект, который позволит автовладельцам регистрировать купленные машины прямо в автосалоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно проекту, после покупки нового авто россиянам больше не придется самостоятельно ставить его на учет в ГИБДД. Эту услугу начнут оказывать сотрудники салона, после чего они же выдадут покупателю номера. Электронная регистрация будет платной, а ценовую политику определит ФАС.

Помимо этого, предполагается создать специальный реестр компаний, которые изготавливают автономера. За их работой будет установлен особый контроль.

Также, законопроект предусматривает упрощенный оборот поддержанных автомобилей с поврежденными номерами. Сейчас такой автомобиль должен проходить специальную экспертизу. После принятия документа, на испорченный номерной знак будет наноситься особая маркировка, которая облегчит жизнь следующих владельцев.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress