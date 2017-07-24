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|Фонд Хабенского запустил информационный портал о раке мозга
|24.07.2017 18:20
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Oncobrain.ru. Сайт рассказывает об опухолях мозга.
Портал начинает работу в рамках программы «Знать и не бояться». Она направлена на развитие системы ранней диагностики опухолей головного мозга и включает в себя повышение квалификации медицинского персонала, информационно-просветительскую деятельность, а также информационную и методическую поддержку семей заболевших детей.
По словам создателей Oncobrain.ru, со временем ресурс будет только расширяться, а материалы на портале будут постоянно обновляться.
- У нашего Фонда есть драгоценный ресурс, накопленный за девять лет работы: пул экспертов, которым мы доверяем и которые являются главными специалистами по теме опухолей мозга, и опыт работы с заболевшими детьми и их семьями. Поэтому в поддержку темы, в которой мы уверены на сто процентов, мы и создали Oncobrain.ru — площадку, которую мы будем постоянно развивать, дополняя все новыми материалами про детей и взрослых и постепенно превращая ее в главный ресурс на тему опухолей мозга и нейроонкологии в целом, - говорит директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.
Специалисты в области онкологических заболеваний подчеркивают значимость и необходимость портала, как для больных и их родных, так и для врачей.
- Большинство родителей, которые обращаются в Фонд за помощью или приходят к врачу, как правило, не имеют специальной медицинской подготовки и задают очень много вопросов. Поэтому важно, чтобы был ресурс, где они могли бы спокойно, вдумчиво изучить информацию, написанную на доступном для них языке, и получить представление о дальнейшем алгоритме действий. А еще Oncobrain.ru — это сайт не только для родителей, но и для врачей, которые впервые столкнулись с данным диагнозом. Особенно это касается врачей широкой специализации и врачей в регионах. На сайте они могут узнать о нюансах и особенностях лечения, маршрутизации пациента, особенностях психологической поддержки пациента и его семьи, - объясняет детский онколог высшей категории, профессор Российского научного центра рентгенорадиологии, член Экспертного совета Фонда Константина Хабенского Ольга Желудкова.
По словам отца ребенка, больного онкологией мозга, данный ресурс поможет родителям справится с первым шоком и даст четкие ответы.
- Так получилось, что наш сын лечится от опухоли головного мозга уже шесть лет. Тяжелее всего было в начале, когда мы не знали, куда бежать, кого слушать, как взять себя в руки. Скорее всего, у всех родителей, как и у нас, первая реакция — это шок. На волне этого шока возникают два вопроса: «почему это случилось?» и «что делать?». В этот момент очень важно услышать мнение грамотных, высококлассных специалистов, которые уверены в своих действиях. Нам помогли знакомые, которые нашли в интернете подробности по лечению нашего типа опухоли, описание протокола лечения и постоянно снабжали нас краткими выдержками. В том числе — из англоязычных ресурсов. Теперь Oncobrain.ru поможет другим родителям справиться с шоком за счет четкого и позитивного изложения материала и высокого авторитета специалистов, состоящих в редакционном совете. Большинство вопросов, которые появлялись у нас во время лечения, подробно, грамотно и тактично раскрыты на сайте. Я буду рекомендовать всем близким и знакомым заранее прочитать про симптомы опухолей и про первые действия при подозрении на них. Это то, что надо знать до того, как столкнешься с заболеванием, а не после, - говорит Максим Чистолинов, отец одиннадцатилетнего Пети, подопечного Фонда.
Благотворительный Фонд Константина Хабенского почти 10 лет помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы. Все свои программы Фонд реализует исключительно на благотворительные пожертвования. Самый простой способ поддержать Фонд — отправить любую сумму цифрами в СМС на номер 7535. Больше информации и другие способы помочь — на сайте bfkh.ru.
Полина Макарова
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