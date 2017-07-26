На Самарском разъезде полностью изменят схему движения

Нововведения были предложены комитетом дорожного хозяйства администрации Волгограда.

Специалисты ведомства предположили, что если увеличить ширину и количество дорожных полос, убрать левые повороты, сократить светофоры и распределить потоки, то это позволит разгрузить этот аварийный участок.

Согласно проекту, расширять проезжую часть будут за счет уменьшения разделяющих островков на улице Исторической, обустройства остановочных карманов на проспекте Жукова и расширения проезжей части для заезда с улицы Землячки на 3-ю Продольную магистраль.

Еще въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с перекрестка на нее будет разрешен только с правым поворотом. Это поможет сократить светофоры на проспекте Жукова.

Выехать с 3-й Продольной на улицу Историческую можно будет через улицу Лесогорскую и шоссе Авиаторов. Выезд у автоцентра будет закрыт из-за высокой аварийности.

Также в проекте предусмотрено обустройство дополнительных съездов с 3-й Продольной (в том числе и на улицу Космонавтов), установка новых остановок и пешеходных переходов на улице Землячки.

Работы по изменению организации дорожного движения на разъезде мэрия планирует завершить к концу года.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»