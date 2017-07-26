В конце недели регион накроет 40-градусная жара

Как сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 27 и 28 июля в регионе температура воздуха днем будет достигать +33...+38 градусов. Местами воздух прогреется +41 градусов. Скорость ветра будет держаться в пределах 6-11 м/с.

Отметим, что в большинству районов Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс (ОЯ) горимости леса. Из-за этого в регионе действует запрет на посещение лесных массивов.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»