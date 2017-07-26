Волгоградское УФСИН подвело итоги работы за первое полугодие

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УФСИН России по региону, по итогам первых шести месяцев 2017 года заключенные, которые отбывают наказание в колониях Волгоградской области, произвели продукции на 240,2 миллионов рублей, что на 50 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, осужденные изготовили мебель (8,5 миллионов рублей), муку (73 миллиона рублей), консервы (37 миллионов рублей), моющие средства (14 миллионов рублей).

Сообщается, в 18 учреждениях УФСИН на конец отчетного периода содержалось 11 680 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. С начала года не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников и особо тяжких преступлений среди спецконтингента.

Задержаны 88 человек за попытки доставить в исправительные учреждения запрещенные предметы, изъято 26,6 литров алкоголя и более 1,5 тысяч средств мобильной связи, а также 11,22 грамма наркотических средств. 625 осужденных в течение первого полугодия обучались в школах при колониях, почти 1,5 тысячи человек в настоящее время получают профессиональное образование.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress