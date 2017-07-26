ОАО ЕДКММ
В Волгограде наградили спасителя девушки от опасного преступника Печать
26.07.2017 11:05

В Волгограде наградили спасителя девушки от опасного преступника

В Волгограде начальник городского управления МВД вручил 32-летнему Алексею Печникову ценный подарок и благодарственное письмо.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, житель Центрального района Волгограда 6 июля на улице спас девушку от разъяренного молодого человека. В тот день Алексей пришел на пригородный вокзал Волгограда, чтобы встретить свою супругу и услышал крики о помощи. Оказалось, на молодую девушку напали с ножом. Печников оттащил злоумышленника от жертвы, выбил нож и сопроводил подозреваемого к дежурному полицейскому в здание вокзала. Помимо этого мужчина оказал первую помощь пострадавшей.

Задержанным оказался 18-летний безработный волгоградец. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело.

За оказание содействия полиции в предотвращении тяжкого преступления Андрей Печников будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор», который проводит ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru