В Волгограде наградили спасителя девушки от опасного преступника

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, житель Центрального района Волгограда 6 июля на улице спас девушку от разъяренного молодого человека. В тот день Алексей пришел на пригородный вокзал Волгограда, чтобы встретить свою супругу и услышал крики о помощи. Оказалось, на молодую девушку напали с ножом. Печников оттащил злоумышленника от жертвы, выбил нож и сопроводил подозреваемого к дежурному полицейскому в здание вокзала. Помимо этого мужчина оказал первую помощь пострадавшей.

Задержанным оказался 18-летний безработный волгоградец. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело.

За оказание содействия полиции в предотвращении тяжкого преступления Андрей Печников будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор», который проводит ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону