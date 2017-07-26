В региональной полиции прошли кадровые перестановки

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко представил личному составу Михайловского отдела нового руководителя. Им стал подполковник полиции Хонин Юрий Анатольевич.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, 46-летний Юрий работает в полиции с 1996 года.

С 2015 года возглавлял отдел МВД России по Светлоярскому району. Сегодня на это место был назначен подполковник полиции Сергиенко Олег Геннадьевич 1978 года рождения.

В полиции он с 1999 года. Ранее проходил службу на разных должностях в отделе внутренних дел Быковского района.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области