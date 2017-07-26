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В региональной полиции прошли кадровые перестановки Печать
26.07.2017 11:41

В региональной полиции прошли кадровые перестановки

Новые руководители были назначены для отделов МВД по Светлоярскому району и городу Михайловка.

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко представил личному составу Михайловского отдела нового руководителя. Им стал подполковник полиции Хонин Юрий Анатольевич.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, 46-летний Юрий работает в полиции с 1996 года.

В региональной полиции прошли кадровые перестановки

Проходил службу в различных подразделениях: уголовный розыск, борьба с правонарушениями в сфере потребительского рынка и борьба с экономическими преступлениями районных отделов области.

С 2015 года возглавлял отдел МВД России по Светлоярскому району. Сегодня на это место был назначен подполковник полиции Сергиенко Олег Геннадьевич 1978 года рождения.

В региональной полиции прошли кадровые перестановки

В полиции он с 1999 года. Ранее проходил службу на разных должностях в отделе внутренних дел Быковского района.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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