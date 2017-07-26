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|Администрация Волгограда возьмет в лизинг скоростные трамваи
|26.07.2017 13:07
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующая заявка появилась накануне на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенной документации, администрация Волгограда планирует снова оформить лизинг для МУП «Метроэлектротранс», но теперь уже на покупку подвижных составов для СТ.
Всего планирует взять в аренду 10 трамвайных вагонов, произведенных не ранее 2017 года. В техническом задании указано, что они должны обеспечивать нормальные условия пребывания в них пассажиров и обслуживающего персонала при температуре окружающего воздуха от -45°С до 40°С.
Оплачивать лизинг новых составов будут из бюджета Волгограда. Начальная сумма контракта – 271 миллион рублей. Поставщик будет определен 24 августа.
Отметим, что это не первый лизинг, который мэрия оформляет для МУП «Метроэлектротранс». Ранее за 369 миллионов администрация оформила финансовую аренду на 25 автобусов.
Юлия Соболева
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