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В Советском районе начали демонтаж разрушенного дома Печать
26.07.2017 14:06

В Советском районе начали демонтаж разрушенного дома

Рабочие приступили к разбору дома №60 по Университетскому проспекту, который в мае пострадал от взрыва газа.

В Советском районе стартовала подготовка площадки для демонтажа четырехэтажного дома на Университетском проспекте. Специалисты подрядной компании вывозят строительный мусор и крупногабаритные вещи.

Также рабочие переносят временное ограждение и устанавливают желоба для сбора строительной пли. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, подрядная организация начнет демонтаж с кровли.

Напомним, что на прошлой неделе администрация подписала контракт с компанией ООО «Астра», которая полностью расчистит территорию за 75 календарных дней. Согласно решению чиновников, позднее на месте здания появится сквер и прогулочная зона.

Напомним, в результате разрушения многоквартирного дома по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда пострадало 45 квартир. Здание признали аварийным, было принято решение о его сносе.

Отметим, что семьи, лишившиеся крова в результате трагедии, уже получили сертификаты на новое жилье из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр утраченного жилья.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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