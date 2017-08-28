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ВЦИОМ назвал идеальный возраст для бракосочетания Печать
28.08.2017 10:09

ВЦИОМ назвал идеальный возраст для бракосочетания

Проведенный опрос позволил определить идеальный возраст для вступления в брак.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на официальный сайт ВЦИОМ, социологи провели исследование и назвали идеальный возраст для вступления в брак.

Согласно исследованию, 77 процентов опрошенных заявили, что идеальный возраст женитьбы для мужчины — 27 лет. 81 процент респондентов считают, что девушке нужно вступить в брак не позднее 23 лет.

Для большинства россиян семейная жизнь по-прежнему остаётся наиболее естественной формой взаимоотношений. 78 процентов респондентов заявили, что отдают предпочтение штампу в паспорте. Совсем необязательной считают регистрацию отношений в загсе 12 процентов опрошенных.

Согласно опросу ВЦИОМ, старшее поколение вообще не приветствует совместное проживание без штампа в паспорте. В группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации одобряют только 5 процентов респондентов, от 18 до 24 лет — уже 21 процент.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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