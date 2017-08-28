Со дна Волги подняли теплоход, дебаркадер и баржу

Корпус дебаркадера, пассажирский одновинтовой теплоход и баржа «Румынка» были обнаружены на территории городского поседения в Волгоградском затоне Волге.

По данному факту Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием обязать администрацию Краснослободска собрать и вывезти остатки судов.

В результате теплоход весом в 20 тонн, баржа на 150 тонн и дебаркадер на 100 тонн были подняты со дна и выведены на утилизацию.

Отметим, что с начала года со дна Волги уже был поднят нефтеналивной танкер и теплоход.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»