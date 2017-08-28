ОАО ЕДКММ
Со дна Волги подняли теплоход, дебаркадер и баржу Печать
28.08.2017 11:13

Со дна Волги подняли теплоход, дебаркадер и баржу

Дно Волги возле Краснослободска очистили от трех затонувших плавсредств массой 270 тонн.

Корпус дебаркадера, пассажирский одновинтовой теплоход и баржа «Румынка» были обнаружены на территории городского поседения в Волгоградском затоне Волге.

По данному факту Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием обязать администрацию Краснослободска собрать и вывезти остатки судов.

В результате теплоход весом в 20 тонн, баржа на 150 тонн и дебаркадер на 100 тонн были подняты со дна и выведены на утилизацию.

Отметим, что с начала года со дна Волги уже был поднят нефтеналивной танкер и теплоход.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru