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В Волгограде три дня будут ловить нелегальных таксистов Печать
28.08.2017 11:56

В Волгограде три дня будут ловить нелегальных таксистов

Полицейские Волгограда объявили о старте рейда по незаконной перевозке пассажиров.

Профилактическое мероприятие под названием «Нелегальное такси» будет проходить на территории города с 28 по 30 августа. Об этом ИА "СоцИнформБюро" сообщили в пресс-служе МВД по региону.

В этот период правоохранительные органы будут выявлять граждан, которые незаконно занимаются коммерческой перевозкой пассажиров и багажа.

Тех водителей, которые не будут иметь разрешения, привлекут к административной ответственности. Им выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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