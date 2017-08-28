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|В Волгограде три дня будут ловить нелегальных таксистов
|28.08.2017 11:56
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Профилактическое мероприятие под названием «Нелегальное такси» будет проходить на территории города с 28 по 30 августа. Об этом ИА "СоцИнформБюро" сообщили в пресс-служе МВД по региону.
В этот период правоохранительные органы будут выявлять граждан, которые незаконно занимаются коммерческой перевозкой пассажиров и багажа.
Тех водителей, которые не будут иметь разрешения, привлекут к административной ответственности. Им выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.
Юлия Соболева
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