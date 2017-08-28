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|В Волгограде работы по благоустройству дворов вызвали недовольство жителей
|28.08.2017 12:44
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в региональном ОНФ, в ходе мониторинга активисты выяснили, что из десятка проверенных дворов работы не начаты в двух - по улице Комсомольская, 10 и по улице Пушкина, 12.
На большой дворовой территории по проспекту Ленина, 20 уже демонтировали старые бордюрные камни и установили новые. Сейчас здесь идет подготовка к асфальтированию площадок около подъездов, уже завезли щебень.
Начаты и активно идут работы в ряде дворов по улице Советской. Здесь рабочие снимают старый слой асфальта на внутридворовых дорогах, демонтируют старые бордюры, засыпают щебенкой и укладывают новый асфальт на пешеходных дорожках.
Во дворе дома № 8 уже завершены дорожные работы. Осталось только провести озеленение территории и установить освещение. Во дворе домов 14, 16 и 18 по улице Титова закончены основные работы по укладке бордюрного камня проезжих частей и пешеходных дорожек. Во дворе дома № 3 по улице Казахской установили новые малые формы на детской площадке. Сейчас ведутся подготовительные работы и завоз стройматериалов для начала дорожных работ.
Только в двух волгоградских дворах начало работ по благоустройству вызвало недовольство жителей. По словам жильцов двора по улице им. 7-ой Гвардейской дивизии, 13, работы в их дворе в настоящее время ведутся по первоначальному проекту без учета их пожеланий, которые были высказаны на этапе общественных обсуждений дизайн-проекта. В частности, речь идет о подъездных путях для спецтранспорта, а также парковочных местах и разъездных карманах в местах, определенных жильцами.
А жильцы двора дома 12 по улице Советской сообщили, что не учли их пожелание об установке ограждений около подъездов. Жители хотели, чтобы выход не осуществлялся непосредственно на проезжую часть двора.
Представитель ОНФ Сергей Горбунов рассказал, что частичная задержка начала работ по благоустройству происходит из-за того, что город потерял порядка месяца на стадии проведения конкурсных процедур.
- Все муниципальные контракты, заключенные с подрядчиками, имеют срок завершения работ до 1 октября 2017 года. Мы намерены отследить соблюдение этого срока. По спорным моментам в двух дворах уже найдены решения. Во дворе по улице имени 7-ой Гвардейской дивизии подрядчик сделает понижение бордюрных камней в необходимых местах, а во дворе дома 12 по улице Советской будут сделаны леерные ограждения у подъездов, - поделился Сергей Горбунов.
Надира Коннова
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