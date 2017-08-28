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На полигоне под Волгоградом испытали радиоэлектронную зашиту Печать
28.08.2017 13:20

На полигоне под Волгоградом испытали радиоэлектронную борьбу

Военные применили станцию «Красуха-4», для «ослепления» авиации условного противника.

Специальная установка была применена на полигоне Прудбой в рамках лагерного сбора экипажей радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.

Во время учений военные создавали помехи авиации с помощью мобильного комплекса «Красуха-4». Из-за этого истребитель-бомбардировщик Су-34 не смог найти цель и нанести удар ракетами.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, станция «Красуха-4» способна создавать помехи на радарах ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Она позволяет «глушить» все современные радиолокационные станции.

Всего в сборе приняли участие больше 800 военных и 200 единиц техники.

Юлия Соболева
Фото: Пресс-служба ЮВО

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