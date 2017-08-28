Специальная установка была применена на полигоне Прудбой в рамках лагерного сбора экипажей радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.

Во время учений военные создавали помехи авиации с помощью мобильного комплекса «Красуха-4». Из-за этого истребитель-бомбардировщик Су-34 не смог найти цель и нанести удар ракетами.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, станция «Красуха-4» способна создавать помехи на радарах ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Она позволяет «глушить» все современные радиолокационные станции.

Всего в сборе приняли участие больше 800 военных и 200 единиц техники.

Юлия Соболева

Фото: Пресс-служба ЮВО