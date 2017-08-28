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|В Волгограде "комфортный и безопасный транспорт" становится еще и по-домашнему уютным
|28.08.2017 15:02
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на интернет-газету "Кривое зеркало", пассажиры автобуса №21, следующего по маршруту поселок ГЭС — Железнодорожный вокзал, наблюдали сегодня удивительную картину: между первым и вторым рядом пассажирских сидений, на котором обычно располагаются огнетушители, была установлена старая прикроватная тумба, а на окне со стороны кондуктора висела домашняя шторка.
По словам очевидцев, кондуктор этого автобуса расположилась в нем основательно.
- На одиночное пассажирское сиденье аккуратно накинут фартук кондуктора, что предполагает, что это место не для пассажиров. От солнца кондуктора закрывает домашняя клетчатая штора. Также рабочее место кондуктора "украшает" обшарпанная тумба. Причем установлена она на месте для огнетушителей. Ближе к окошку, как на кухонном подоконнике, уютно расположились пакетики, ведерки, и другие личные вещи сотрудницы ПАТП-7 , - цитирует интернет-издание слова очевидцев.
Стоит отметить, что пассажиры "комфортного и безопасного транспорта, достойного волгоградцев" уже не впервые замечают различные "домашние штучки", не имеющие отношения к работе кондукторов: покрывальца, подушечки, шторки.
Надира Коннова
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