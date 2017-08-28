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В Волгограде пройдет чемпионат России по мотокросс-фристайлу Печать
28.08.2017 17:22

В Волгограде пройдет чемпионат России по мотокросс-фристайлу

Всероссийские соревнования пройдут на набережной 62-й Армии во время празднования Дня города.

Ведущие спортсмены мотокросса со всей страны прибудут в Волгоград, чтобы 9 и 10 сентября побороться за кубок и звание чемпиона России.

Спортивное мероприятие пройдет при поддержке администрации Волгограда, Мотоциклетной Федерации России и мотоклуба «Ферзь».

Спортсмены за 80 секунд должны будут продемонстрировать свои навыки владения мотоциклом через различные трюки. По итогу в финал будут допущены 6 мотоциклистов, которые и сразятся за звание лучшего.

Помимо этого, спортсмены получат возможность продемонстрировать сложнейший трюк, в процессе которого нужно развернуть мотоцикл на 90 градусов. Автор лучшего трюка также получит награду.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы мероприятия, гости чемпионата смогут сделать памятное фото на матоцикле райдера.

Напомним, что 9 и 10 сентября в Волгограде пройдут мероприятия, посвященные 428-летию города. Завершится двухдневный праздник салютом и концертом известной группы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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