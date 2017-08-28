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В центре Волгограда ограничат стоянку транспорта Печать
28.08.2017 18:25

В центре Волгограда ограничат стоянку транспорта

Площадь Павших борцов будет перекрыта на два дня из-за конкурса «Автоледи 2017».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в период подготовки и проведения конкурса «Автоледи 2017» стоянка транспорта на площади Павших борцов будет ограничена.

Припарковать свой транспорт автомобилисты не смогут с 21.00 часов 1 сентября до 20.00 2 сентября.

Отметим, что мероприятие «Автоледи 2017» проводит молодежный центр «Лидер». Принять участие в нем могут девушки от 18 до 30 лет с правами категории В и личным автомобилем.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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