В центре Волгограда ограничат стоянку транспорта

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в период подготовки и проведения конкурса «Автоледи 2017» стоянка транспорта на площади Павших борцов будет ограничена.

Припарковать свой транспорт автомобилисты не смогут с 21.00 часов 1 сентября до 20.00 2 сентября.

Отметим, что мероприятие «Автоледи 2017» проводит молодежный центр «Лидер». Принять участие в нем могут девушки от 18 до 30 лет с правами категории В и личным автомобилем.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»