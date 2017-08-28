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Законопроект об отмене внутреннего роуминга могут принять в осеннюю сессию Печать
28.08.2017 18:30

Законопроект об отмене внутреннего роуминга может могут принять в осеннюю сессию

Поправки в закон "О связи", которые предусматривают отмену роуминга внутри РФ, могут принять в осеннюю сессию. Об этом на своей странице в Facebook по итогам встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым написал депутат Госдумы, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы договорились с Артемьевым о совместной работе. Предложения ФАС по нашему законопроекту (они касаются некоторых технических моментов) будут обязательно учтены. Надеюсь, что в осеннюю сессию Госдумы наш закон будет принят", - написал парламентарий.

Миронов также напомнил, что, приезжая в другой регион, люди вынуждены платить по более дорогому тарифу. Депутат считает, что это неправильно и с точки зрения технологий, и с точки зрения справедливости.

Напомним, ФАС еще в июле предписала операторам устранить разницу в тарифах на связь в домашнем регионе и за его пределами, однако никто из них в срок не уложился. Более того, "Мегафон" даже решил подать на ведомство в суд из-за требования отменить роуминг, однако позднее от иска все же отказался. 8 августа ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон" и ООО "Т2 Мобайл" за установление высоких цен на роуминг внутри страны. Сотовым операторам до 15 декабря этого года нужно устранить нарушения.

Надира Коннова
ФОТО: Сайт Федеральной антимонопольной службы России

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