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|Законопроект об отмене внутреннего роуминга могут принять в осеннюю сессию
|28.08.2017 18:30
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"Мы договорились с Артемьевым о совместной работе. Предложения ФАС по нашему законопроекту (они касаются некоторых технических моментов) будут обязательно учтены. Надеюсь, что в осеннюю сессию Госдумы наш закон будет принят", - написал парламентарий.
Миронов также напомнил, что, приезжая в другой регион, люди вынуждены платить по более дорогому тарифу. Депутат считает, что это неправильно и с точки зрения технологий, и с точки зрения справедливости.
Напомним, ФАС еще в июле предписала операторам устранить разницу в тарифах на связь в домашнем регионе и за его пределами, однако никто из них в срок не уложился. Более того, "Мегафон" даже решил подать на ведомство в суд из-за требования отменить роуминг, однако позднее от иска все же отказался. 8 августа ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон" и ООО "Т2 Мобайл" за установление высоких цен на роуминг внутри страны. Сотовым операторам до 15 декабря этого года нужно устранить нарушения.
Надира Коннова
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