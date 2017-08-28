Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
Андрей Бочаров распорядился выплатить семьям единовременное пособие в зависимости от размера ущерба,....
В Волгоградской области Александр Ткачев провел совещание по проблемам садоводства в стране
25 августа Министр сельского хозяйства России на базе завода «Сады Придонья» провел совещание по раз....
|Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов России
|28.08.2017 20:33
|
В опросе, проведенном в августе агентством Zoom Market, приняли участие 4800 человек в возрасте от 19 до 61 года.
Как сообщает "СоцИнформБюро", первое место рейтинга заняла Москва, следом за ней идут Новосибирск и Нижний Новгород, четвертое место досталось Санкт-Петербургу и пятую строчку занял Волгоград. В топ-10 самых читающих российских городов также вошли Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск.
Согласно исследованию, более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. Среди россиян самыми популярными жанрами являются детективы, фантастика, классическая и историческая литература.
Более 68% россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете. 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги.
Более 22% от общего количества респондентов указали, что помимо книг в электронном и бумажном формате им нравится формат аудиокниг. 35% респондентов указали, что не воспринимают аудиокниги.
На вопрос о посещении библиотек только 6% респондентов указали, что с постоянной регулярностью берут книги в библиотеках. 34% указали, что последний раз пользовались услугами библиотек в школе или в институте.
По словам коммерческого директора агентства ZOOM MARKET Андрея Штырова, можно с гордостью сделать вывод о том, что Россия является одной из самых читающих стран в мире.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
28.08.2017 22:35
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
28.08.2017 21:59
Автобус с пассажирами из Волгограда сломался на трассе под Воронежем
-
28.08.2017 20:33
Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов России
-
28.08.2017 18:30
Законопроект об отмене внутреннего роуминга могут принять в осеннюю сессию
-
28.08.2017 18:25
В центре Волгограда ограничат стоянку транспорта
-
28.08.2017 17:22
В Волгограде пройдет чемпионат России по мотокросс-фристайлу
-
28.08.2017 15:58
Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
-
28.08.2017 15:02
В Волгограде "комфортный и безопасный транспорт" становится еще и по-домашнему уютным
-
28.08.2017 14:46
Ушла из жизни известная волгоградская журналистка Ирина Медведева
-
28.08.2017 14:12
Два волжанина похитили аккумуляторы от дорожных камер, чтобы установить в своё авто
-
28.08.2017 13:52
Осенью мы будем лепить грязевиков: волгоградец снял ролик о своем дворе
-
28.08.2017 13:20
На полигоне под Волгоградом испытали радиоэлектронную защиту
-
28.08.2017 12:44
В Волгограде работы по благоустройству дворов вызвали недовольство жителей
-
28.08.2017 11:56
В Волгограде три дня будут ловить нелегальных таксистов
Самое читаемое
-
28.08.2017 22:35
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
28.08.2017 21:59
Автобус с пассажирами из Волгограда сломался на трассе под Воронежем
-
28.08.2017 15:58
Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
-
28.08.2017 14:12
Два волжанина похитили аккумуляторы от дорожных камер, чтобы установить в своё авто
-
28.08.2017 11:52
Волгоград одним росчерком пера переименовали в Калач-на-Дону
-
28.08.2017 11:32
Полиция задержала волгоградских поджигателей
-
28.08.2017 11:05
В Новоаннинском районе водитель "Деу Матиз" скончался в ДТП с фурой
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров с высоты птичьего полета оценил масштабы ландшафтных пожаров
-
Главное бакланов не встретить. >>
-
-
В 30 волгоградских дворах обновляют дороги
-
В Волгограде скончалась избитая родителями 9-месячная девочка
-
В Волжском в страшном ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки
-
Парень не был пристегнут ремнём, а девушка была, и её это спасло. >>
-
-
В Волжском задержали наркоторговцев с крупной партией героина
-
наркоторговка-н едопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеm.vkн едопустимое содержимое/id18 ... >>
-
-
В Минобороны рассекретили документы о начале Сталинградской битвы
-
Ой, как хочется примазаться к новости и от себя,.юбимой полли без чулочек, чегой-то там накалякать. А ... >>
-
-
Волгоградские журналисты измерили скорость интернета 4G в центре города
-
У теле2 4G лучше чем у билайн. Проверяла)) >>
-
-
Причиной пожаров в Волгоградской области назвали целенаправленные поджоги
-
Бандеровские диверсионные группы засылаются не только в Крым, но и в Сибирь, и на Кубань, и в ... >>
-