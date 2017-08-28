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Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов России Печать
28.08.2017 20:33

Волгоград - читающий город

Волгоград, занявший 5 строчку самых читающих городов России, идет сразу за Санкт-Петербургом, который известен, как культурная столица нашей страны.

В опросе, проведенном в августе агентством Zoom Market, приняли участие 4800 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Как сообщает "СоцИнформБюро", первое место рейтинга заняла Москва, следом за ней идут Новосибирск и Нижний Новгород, четвертое место досталось Санкт-Петербургу и пятую строчку занял Волгоград. В топ-10 самых читающих российских городов также вошли Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск.

Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов России

Согласно исследованию, более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. Среди россиян самыми популярными жанрами являются детективы, фантастика, классическая и историческая литература.

Более 68% россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете. 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги.

Волгоград вошел в пятерку самых читающих городов страны

Более 22% от общего количества респондентов указали, что помимо книг в электронном и бумажном формате им нравится формат аудиокниг. 35% респондентов указали, что не воспринимают аудиокниги.

На вопрос о посещении библиотек только 6% респондентов указали, что с постоянной регулярностью берут книги в библиотеках. 34% указали, что последний раз пользовались услугами библиотек в школе или в институте.

Волгоград вошел в пятерку самых читающих российских городов

По словам коммерческого директора агентства ZOOM MARKET Андрея Штырова, можно с гордостью сделать вывод о том, что Россия является одной из самых читающих стран в мире.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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