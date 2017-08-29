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В Дзержинском районе автобусы будут ходить бесплатно Печать
29.08.2017 10:25

В Дзержинском районе автобусы будут ходить бесплатно

Из-за реконструкции теплосетей вместо троллейбусов №15 и №15а выйдут бесплатные автобусы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, ремонт теплосетей будет вестись в Дзержинском районе в микрорайоне «Семь ветров».

Из-за этого движение №15 и №15а будет приостановлено до 8 сентября. Вместо электротранспорта перевозку пассажиров будут производить автобусы по маршруту «Больничный комплекс - ул. Джаныбековская».

На остановках «Колледж бизнеса» и «ул. Джаныбековская» горожане смогут совершить пересадки на троллейбус №10 и трамваи № 5, 7, 10, 12.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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