В Дзержинском районе автобусы будут ходить бесплатно

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, ремонт теплосетей будет вестись в Дзержинском районе в микрорайоне «Семь ветров».

Из-за этого движение №15 и №15а будет приостановлено до 8 сентября. Вместо электротранспорта перевозку пассажиров будут производить автобусы по маршруту «Больничный комплекс - ул. Джаныбековская».

На остановках «Колледж бизнеса» и «ул. Джаныбековская» горожане смогут совершить пересадки на троллейбус №10 и трамваи № 5, 7, 10, 12.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»