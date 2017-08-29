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|В Волгограде Роспотребнадзор проверит качество родниковой воды
|29.08.2017 11:22
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, объектом проверки стали Ергенинский, Тарановский, Ежовский и Серебряный родники, а также источник Иоанна Богослова. Специалисты Роспотребнадзора в лабораторных условиях проверят химический состав и степень загрязнения воды и дадут свое заключение.
- Многие волгоградцы предпочитают брать питьевую воду из родников, поэтому систематическое проведение подобных мероприятий позволит исключить все неприятные последствия для здоровья жителей, использующих эту воду, - прокомментировали в облдуме.
Надира Коннова
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