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В Волгоградском ботаническом саду расцвел редкий цветок Печать
29.08.2017 14:09

В Волгоградском ботаническом саду расцвел редкий цветок

В Год экологии в Волгоградском региональном ботаническом саду впервые расцвела Стрелитция Николая. На второй год своей жизни редчайший экземпляр удивил ботаников белым цветением.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облкомприроды, Стрелитции - уникальные растения, которые, в буквальном смысле этого слова, стали символом Волгоградского ботанического сада. Его сотрудники уже несколько лет выращивают Стрелитцию королевскую, которую еще называют райской птицей, журавлем, цветком жар-птицы.

Самая редкая и высокорослая Стрелитция Николая, названная в честь российского императора Николая I, появилась в Волгоградском ботаническом саду два года назад. Растение было передано в дар волгоградским ботаникам московским коллекционером.

- Величественная Стрелитция может достигать 10 метров, поэтому содержать его можно только в высоких оранжереях. Огромные черешковые листья этого уникального растения похожи на листья бананов. Но самое красивое – цветы, сформированные в виде лодочки длиной до 40-50 см и состоящие из трех белых чашелистиков и синих лепестков, - рассказали в облкомприроды.

Всех желающих полюбоваться уникальным цветением Стрелитции сотрудники ботсада приглашают в оранжерею города Волжского.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба облкомприроды

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