В Волгоградском ботаническом саду расцвел редкий цветок

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облкомприроды, Стрелитции - уникальные растения, которые, в буквальном смысле этого слова, стали символом Волгоградского ботанического сада. Его сотрудники уже несколько лет выращивают Стрелитцию королевскую, которую еще называют райской птицей, журавлем, цветком жар-птицы.

Самая редкая и высокорослая Стрелитция Николая, названная в честь российского императора Николая I, появилась в Волгоградском ботаническом саду два года назад. Растение было передано в дар волгоградским ботаникам московским коллекционером.

- Величественная Стрелитция может достигать 10 метров, поэтому содержать его можно только в высоких оранжереях. Огромные черешковые листья этого уникального растения похожи на листья бананов. Но самое красивое – цветы, сформированные в виде лодочки длиной до 40-50 см и состоящие из трех белых чашелистиков и синих лепестков, - рассказали в облкомприроды.

Всех желающих полюбоваться уникальным цветением Стрелитции сотрудники ботсада приглашают в оранжерею города Волжского.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба облкомприроды