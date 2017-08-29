На улице Чуйкова перекроют движение

Работы по восстановлению дорожного полотна в Центральном районе стартовали на улице Чуйкова в границах от Володарского до Краснознаменской.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в связи с дорожными работами с 08.00 29 августа 2017 года до 20.00 часов 6 сентября 2017 года движение на этом участке будет запрещено.

Объезд будет организован по следующим улицам: Краснознаменской, Набережной им. 62-й Армии, Володарского.

Отметим, что ремонт улицы Чуйкова обошелся городской и областной казне в 11 миллионов рублей. За эти деньги ремонт делает организация «Астрол-СК».

Окончание работ запланировано на 31 октября 2017 года. Гарантийный срок составляет 4 года со дня приемки работ.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»