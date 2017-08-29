Андрей Бочаров озвучил президенту версию о поджогах в регионе
Владимир Путин провел совещание с главой Волгоградской области и министром МЧС. ....
В Волгоградской области Александр Ткачев провел совещание по проблемам садоводства в стране
25 августа Министр сельского хозяйства России на базе завода «Сады Придонья» провел совещание по раз....
|Всю неделю под Волгоградом будут стрелять из танков и пулеметов
|29.08.2017 15:05
|
Занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также огневой и тактической подготовке будут проходить на полигоне в течение недели.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, за это время военные будут отрабатывать навыки вождения и стрельбы из БМП-3, гранатомётов, пулеметов «Печенег», танков Т-90А и самоходных артиллерийских орудий «Хоста».
Учения будут проходить как днем, так и в ночное время. В полевых занятиях примут участие около 500 военных.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
20:04
Волгоградская область вошла в список регионов-рекордсменов по числу страховых мошенников
-
19:30
Стало известно, какой район Волгограда лидирует по оплате капремонта
-
17:06
В Волгограде на 1 сентября будет дождь
-
16:38
У аварийного дома на Университетском проспекте разобрали верхний этаж
-
15:05
Всю неделю под Волгоградом будут стрелять из танков и пулеметов
-
14:52
"Волгоградавтодор" выплатит оренбуржцу 200 тысяч рублей за отсутствие дорожных знаков
-
14:21
На улице Чуйкова перекроют движение
-
14:09
В Волгоградском ботаническом саду расцвел редкий цветок
-
13:30
В Волгограде сотрудник салона сотовой связи сумел задержать воришку
-
13:27
В Волгограде подорвали три бомбы
-
12:54
Сожитель должницы напал с кулаками на судебного пристава
-
12:36
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий перенос начала учебного года на 1 октября
-
12:16
Волжанин попался на краже металлических трубок из кондиционеров
-
11:51
Два волгоградских музея запускают проект "Улицы старого города"
Самое читаемое
-
14:52
"Волгоградавтодор" выплатит оренбуржцу 200 тысяч рублей за отсутствие дорожных знаков
-
13:30
В Волгограде сотрудник салона сотовой связи сумел задержать воришку
-
13:27
В Волгограде подорвали три бомбы
-
12:54
Сожитель должницы напал с кулаками на судебного пристава
-
12:16
Волжанин попался на краже металлических трубок из кондиционеров
-
10:54
Под Волгоградом адвокат хранил в доме боеприпасы
-
10:24
В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка
Последние комментарии
-
В Волгограде подорвали три бомбы
-
Кто придумает такие заголовки? Во-первых, не подорвались, а уничтожены ( они не сами подорвались), а ... >>
-
-
В Волгограде скончалась избитая родителями 9-месячная девочка
-
А соседи боялись. Потому что этот убийца на короткой ноге с властью в этом селе и вообще невменяемый. >>
-
-
В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента
-
В Волжском задержали наркоторговцев с крупной партией героина
-
наркоторговка-н едопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеm.vkн едопустимое содержимое/id18 ... >>
-
-
В Минобороны рассекретили документы о начале Сталинградской битвы
-
Ой, как хочется примазаться к новости и от себя,.юбимой полли без чулочек, чегой-то там накалякать. А ... >>
-
-
Волгоградские журналисты измерили скорость интернета 4G в центре города
-
У теле2 4G лучше чем у билайн. Проверяла)) >>
-
-
Под Волгоградом сняли с крыши поезда очередного зацепера
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеsuppl yconceptsincнед опустимое содержимое/inde ... >>
-
-
Причиной пожаров в Волгоградской области назвали целенаправленные поджоги
-
Бандеровские диверсионные группы засылаются не только в Крым, но и в Сибирь, и на Кубань, и в ... >>
-