Всю неделю под Волгоградом будут стрелять из танков и пулеметов

Занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также огневой и тактической подготовке будут проходить на полигоне в течение недели.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, за это время военные будут отрабатывать навыки вождения и стрельбы из БМП-3, гранатомётов, пулеметов «Печенег», танков Т-90А и самоходных артиллерийских орудий «Хоста».

Учения будут проходить как днем, так и в ночное время. В полевых занятиях примут участие около 500 военных.

Юлия Соболева

Фото: пресс-служба ЮВО