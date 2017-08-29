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Всю неделю под Волгоградом будут стрелять из танков и пулеметов Печать
29.08.2017 15:05

Всю неделю под Волгоградом будут стрелять из танков и пулеметов

На полигоне Прудбой начались полевые учения мотострелковой бригады ЮВО.

Занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также огневой и тактической подготовке будут проходить на полигоне в течение недели.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, за это время военные будут отрабатывать навыки вождения и стрельбы из БМП-3, гранатомётов, пулеметов «Печенег», танков Т-90А и самоходных артиллерийских орудий «Хоста».

Учения будут проходить как днем, так и в ночное время. В полевых занятиях примут участие около 500 военных.

Юлия Соболева
Фото: пресс-служба ЮВО

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