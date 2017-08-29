ОАО ЕДКММ
У аварийного дома на Университетском проспекте разобрали верхний этаж Печать
29.08.2017 16:38

У аварийного дома на Университетском проспекте разобрали верхний этаж

Рабочие продолжают демонтаж дома, пострадавшего в результате взрыва газа.

Подрядная организация завершает разбор завалов на верхних этажах дома по проспекту Университетскому, 60. Там рабочие демонтируют балконы и оконные рамы. Работа ведется с помощью выдвижной стрелы на 32 метра.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, в скором времени специалисты приступят к демонтажу конструкций нижних этажей.

Всю работу на объекте подрядная организация должна полностью завершить к середине октября этого года. В дальнейшем на этом месте появится сквер.

Напомним, в результате разрушения многоквартирного дома по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда пострадало 45 квартир. Здание признали аварийным, было принято решение о его сносе.

Отметим, что семьи, лишившиеся крова в результате трагедии, уже получили сертификаты на новое жилье из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр утраченного жилья.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru