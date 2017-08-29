У аварийного дома на Университетском проспекте разобрали верхний этаж

Подрядная организация завершает разбор завалов на верхних этажах дома по проспекту Университетскому, 60. Там рабочие демонтируют балконы и оконные рамы. Работа ведется с помощью выдвижной стрелы на 32 метра.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, в скором времени специалисты приступят к демонтажу конструкций нижних этажей.

Всю работу на объекте подрядная организация должна полностью завершить к середине октября этого года. В дальнейшем на этом месте появится сквер.

Напомним, в результате разрушения многоквартирного дома по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда пострадало 45 квартир. Здание признали аварийным, было принято решение о его сносе.

Отметим, что семьи, лишившиеся крова в результате трагедии, уже получили сертификаты на новое жилье из расчета 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр утраченного жилья.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»