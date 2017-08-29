В Волгограде на 1 сентября будет дождь

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, несмотря на жару в Волгограде возможен кратковременный дождь и гроза.

Так, 1 сентября температура воздуха днем составит +25...+27 градусов. Ночью опустится до +15...+17 градусов. Скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress