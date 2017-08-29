Стало известно, какой район Волгограда лидирует по оплате капремонта

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального фонда, лидером по оплате капремонта с января по август стал Краснооктябрьский район Волгограда. Процент оплаты взносов на этой территории составил 91,41%

Второе место занимает Ворошиловский район с показателем 88,07%. На третьей строчке расположились жители Советского района (87,63%).

- Далее места распределились следующим образом: Дзержинский район (87,33%), Красноармейский район (87,28%), Тракторозаводский район (87,27%), Центральный (86,20%) и Кировский районы (86,16%), - отметили в региональном фонде капремонта.

Анализ, сделанный специалистами расчетно-аналитического отдела Фонда капитального ремонта, показал, что волгоградцы с каждым месяцем демонстрируют все более высокую динамику оплаты взносов на капремонт. Средний процент оплаты по городу-герою составляет 87,8%.

Надира Коннова

ФОТО: Архив ИА "СоцИнформБюро"