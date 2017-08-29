Волгоградская область вошла в список регионов-рекордсменов по числу страховых мошенников

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на аналитический центр "АльфаСтрахование", регионами-рекордсменами, где действуют агенты-мошенники от лица компании и неправомерным путем обманывают автомобилистов, стали Дагестан (23,1%), Чечня (9,1%), Адыгея (9,1%), Ростов (8%), Волгоград (7,8%), Краснодар (7,4%), Москва и Московская область (6,4%), Калмыкия (5,5%), Ставрополь (5%), Астрахань (1,8%) и Камчатка (1,6%).

На втором месте - Северный Кавказ, где действует 38,7% мошенников. На третьем – Центральный федеральный округ (10,4%). На четвертом с сильным отставанием располагается Приволжье (4%) и на пятом – Урал (2,1%). Также в рейтинг вошли Дальний Восток и Северо-Запад (по 1,7%). Замыкает рейтинг Сибирь (1,1%).

В аналитическом центре "АльфаСтрахование" отмечают, что чаще всего к мошенничеству склонны так называемые субагенты, которые могут действовать "под вывеской и от лица страховой компании", не имея с ней никаких официальных или любых иных отношений.

- При оформлении полиса ОСАГО в 50% случаев такие "агенты" вводят заведомо неверную мощность двигателя легкового автомобиля, а при запросе сканов подтверждающих документов просто делают фотомонтаж. В 37,4% случаев используются некорректные данные о территории преимущественного использования ТС. Это, соответственно, влечет за собой уменьшение страховой премии. В 10,8% агенты используют неполные данные по автомобилю. В 4,6% используется неверная категория ТС. К примеру, грузовой автомобиль представляют легковым, уменьшая таким образом цену полиса. В остальных случаях агенты могут умышленно написать неверно отчество человека, дату рождения и т.п., - поделились специалисты центра "АльфаСтрахование".

Страховщики напоминают автовладельцам, что чрезмерно низкая стоимость полиса должна их насторожить, и просят проверять все данные, которые вносятся в договор.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"