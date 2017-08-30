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На Набережной приступили к реконструкции сетей электроснабжения Печать
30.08.2017 10:17

На Набережной приступили к реконструкции сетей электроснабжения

За 125 миллионов рублей на набережной постоят новую линию электроснабжения на 2,7 километров.

Администрация области сообщила об определении подрядчика для выполнения 1 этапа обустройства территории Центральной набережной.

За 125 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов компания АО «Трест гидромонтаж» должна будет проложить около 35 тысяч погонных метров кабелей и усилить существующую подстанцию.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан закончить работы не позднее 20 декабря 2017 года.

Отметим, что итоги электронного аукциона администрация области должна была опубликовать еще в июле. Однако на официальном портале госзакупок информации о поставщике до сих пор нет.

Также там указано, что свою заявку на участие в аукционе подавала только компания «ЮгЭнергоСтройМонтаж», но комиссия ее отклонила. О том, что на выполнение реконструкции претендовала компания АО «Трест гидромонтаж» на официальном портале не сказано.

Напомним, что эта московская компания уже получила контракт стоимостью в 206 миллионов на укрепление причальных стенок на набережной.

Еще в феврале региональная администрация и Минстрой России подписали соглашение, согласно которому набережную города приведут в подобающий вид за 265,6 миллионов рублей. Дополнительно из казны области будет выделено 66,4 миллиона.

Стоит сказать, что администрация отчиталась о начале масштабной реконструкции Набережной имени 62-й Армии еще в марте. Но по факту все работы начались только в конце лета.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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