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Три района района Волгограда останутся без горячей воды Печать
30.08.2017 12:51

Три района района Волгограда останутся без горячей воды

В Волгограде ресурсоснабжающие организации продолжают подготовку системы к новому сезону.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в трех районах Волгограда будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

Горяей воды не будет с 5 по 7 сентября в Тракторозаводском районе по следующим адресам:

Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Ул. Атласова, 16
Ул. Андреева, 13
Ул. Баскунчакская, 5
Ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
Ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
Ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
Ул. Быкова, 4а
Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
Ул. Дегтярёва 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
Ул. Дзержинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
Ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
Ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
Ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
Ул. Курильская, 5, 7, 9
Ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
Ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
Ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
Ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
Ул. С.Щедрина, 1, 5, 7
Ул. Шурухина 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Детские сады: №, 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 314, 358
Медицинские учреждения: областной наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника №17, клиническая поликлиника №1, наркологический кабинет, детская больница №2, роддом №1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница №4
Школы: школа-интернат № 1, 3, 8, 12, 17, 29, 94, частная интегрированная школа, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2

С 5 по 25 сентября без горячей воды останутся жители Кировского райна, проживающие по адресам:

Ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137
Ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94
Ул. Вельботная, 3, 5
Ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6
Ул. Изоляторная, 2
Ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149
Ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12
Ул. Люблинская, 4
Ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15
Ул. Минина, 4, 10, 16
Ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
Ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
Ул. Федотова, 4
Ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259
Детские сады: № 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377
Медицинские учреждения: консультативно-диагностический центр для детей №1, медицинский клинический центр
Школы №№: 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10
Прочие потребители: профессиональные училища № 21, 26

С 6 по 18 сентября горячее водоснабжение отключат в Ворошиловском районе:

Ул. Буханцева, 36, 38, 42
Ул. Баррикадная, 19, 19а
Ул. Бобруйская, 1, 1а
Ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
Ул. Иркутская, 8
Ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
Ул. Канунникова, 9
Ул. Ким, 18
Ул. Клинская, 33, 34, 35
Ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б
Ул. Ковровская, 4
Ул. Краснослободская, 17, 19
Ул. Лавочкина, 2, 5, 6/1, 10/1, 10а
Ул. Огарёва, 1, 2, 7
Ул. Пугачевская 5, 5г, 5д
Ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
Ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
Детские сады №№: 19, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310
Школы: гимназия № 4, школа-интернат (Ул. Циолковского, 38), школа олимпийского резерва №1, детско-юношеский центр
Медицинские учреждения: детская клиническая больница № 8, поликлиника № 4, детская поликлиника № 6, стоматологическая поликлиника № 9

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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