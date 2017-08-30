Три района района Волгограда останутся без горячей воды

Как сообщает "СоцИнформБюро", в трех районах Волгограда будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

Горяей воды не будет с 5 по 7 сентября в Тракторозаводском районе по следующим адресам:

Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Ул. Атласова, 16

Ул. Андреева, 13

Ул. Баскунчакская, 5

Ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

Ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

Ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

Ул. Быкова, 4а

Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

Ул. Дегтярёва 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

Ул. Дзержинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

Ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

Ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

Ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

Ул. Курильская, 5, 7, 9

Ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

Ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

Ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

Ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

Ул. С.Щедрина, 1, 5, 7

Ул. Шурухина 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Детские сады: №, 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 314, 358

Медицинские учреждения: областной наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника №17, клиническая поликлиника №1, наркологический кабинет, детская больница №2, роддом №1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница №4

Школы: школа-интернат № 1, 3, 8, 12, 17, 29, 94, частная интегрированная школа, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2

С 5 по 25 сентября без горячей воды останутся жители Кировского райна, проживающие по адресам:

Ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137

Ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94

Ул. Вельботная, 3, 5

Ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6

Ул. Изоляторная, 2

Ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149

Ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12

Ул. Люблинская, 4

Ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15

Ул. Минина, 4, 10, 16

Ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

Ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

Ул. Федотова, 4

Ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259

Детские сады: № 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377

Медицинские учреждения: консультативно-диагностический центр для детей №1, медицинский клинический центр

Школы №№: 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10

Прочие потребители: профессиональные училища № 21, 26

С 6 по 18 сентября горячее водоснабжение отключат в Ворошиловском районе:

Ул. Буханцева, 36, 38, 42

Ул. Баррикадная, 19, 19а

Ул. Бобруйская, 1, 1а

Ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

Ул. Иркутская, 8

Ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

Ул. Канунникова, 9

Ул. Ким, 18

Ул. Клинская, 33, 34, 35

Ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

Ул. Ковровская, 4

Ул. Краснослободская, 17, 19

Ул. Лавочкина, 2, 5, 6/1, 10/1, 10а

Ул. Огарёва, 1, 2, 7

Ул. Пугачевская 5, 5г, 5д

Ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

Ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

Детские сады №№: 19, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310

Школы: гимназия № 4, школа-интернат (Ул. Циолковского, 38), школа олимпийского резерва №1, детско-юношеский центр

Медицинские учреждения: детская клиническая больница № 8, поликлиника № 4, детская поликлиника № 6, стоматологическая поликлиника № 9

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"