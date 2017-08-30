Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, согласно пункту 2.6.1 ПДД РФ, водители могут самостоятельно зафиксировать ДТП без пострадавших, записав фамилии и адреса очевидцев и затем сообщить о случившемся в полицию. После звонка стражи порядка объяснят порядок дальнейших действий и подскажут адрес ближайшего подразделения ГИБДД, в котором будут дооформляться необходимые документы о дорожном происшествии.

После этого водители-участники ДТП могут убрать транспортные средства с дороги, предварительно зафиксировав средствами фотосъемки или видеозаписи обстоятельства ДТП. Проследовав в указанное подразделение ГИБДД, по результатам оформления административных материалов, водители получат справку об аварии и документы, которые необходимы для предоставления в страховые компании.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Волгограда обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим движения, боковой интервал и дистанцию.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"