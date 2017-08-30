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Сотрудники ГИБДД в Волгограде из-за пробок просят не ждать их к месту происшествия Печать
30.08.2017 13:16

Полиция Волгограда из-за пробок просит не ждать сотрудников ГИБДД к месту происшествия

В связи с окончанием сезона массовых отпусков и, соответственно, увеличению плотности транспортного потока в нашем городе и возможных ДТП, горожанам советуют не дожидаться приезда сотрудников полиции.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, согласно пункту 2.6.1 ПДД РФ, водители могут самостоятельно зафиксировать ДТП без пострадавших, записав фамилии и адреса очевидцев и затем сообщить о случившемся в полицию. После звонка стражи порядка объяснят порядок дальнейших действий и подскажут адрес ближайшего подразделения ГИБДД, в котором будут дооформляться необходимые документы о дорожном происшествии.

После этого водители-участники ДТП могут убрать транспортные средства с дороги, предварительно зафиксировав средствами фотосъемки или видеозаписи обстоятельства ДТП. Проследовав в указанное подразделение ГИБДД, по результатам оформления административных материалов, водители получат справку об аварии и документы, которые необходимы для предоставления в страховые компании.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Волгограда обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим движения, боковой интервал и дистанцию.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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