Жители Семи Ветров не увидят горячей воды до 9 сентября

Как сообщили "СоцИнформБюро" в ООО "Концессии теплоснабжения", в Дзержинском районе продлили срок реконструкции теплотрассы у "Парк Хауса", в связи с чем срок подачи горячей воды отодвинули еще на 9 дней.

- Период реконструкции теплотрассы напротив "Парк Хауса" продлен до 9 сентября. Подача горячего водоснабжения жителям будет ограничена на время проведения работ по замене тепломагистрали, - прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

В Волгограде продолжаются масштабные работы по реконструкции теплосетей и объектов теплового хозяйства города. Магистральный теплопровод, проходящий между жилыми домами №72 и №68 по бульвару 30-летия Победы — один из самых крупных объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе Волгограда. Сеть протяженностью 820 метров построена в 1984 году и сегодня снабжает теплом 26 объектов, включая 19 жилых многоквартирных домов. За более чем 30-летний срок эксплуатации трубы пришли в критическое состояние. По словам специалистов, каждый отопительный сезон здесь происходит по несколько крупных порывов.

Чтобы не создавать дополнительные неудобства жителям параллельно с реконструкцией тепломагистрали в районе велись работы по ремонту котельной, которые завершаются в соответствии с установленным графиком – до 30 августа. После окончания основных работ на котельной в новую фазу вступают работы по реконструкции тепломагистрали. В связи с чем и продляется срок отключения горячей воды.

Вместо старого изношенного участка сети "Концессии теплоснабжения" проложат современные трубопроводы в пенополиуретановой оболочке. Эта высококачественная износостойкая изоляция не разрушается на протяжении длительного времени и имеет встроенную систему автоматического обнаружения порывов.

Надира Коннова

ФОТО: ООО "Концессии теплоснабжения"