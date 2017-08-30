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Волгоградская епархия собирает вещи для погорельцев Печать
30.08.2017 14:29

Волгоградская епархия собирает вещи для погорельцев

В храмах Волгограда организован сбор вещей для пострадавших от пожаров.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, местные церкви будут принимать вещи, продукты питания и средства личной гигиены для помощи погорельцам.

Центральный пункт приема организован в храме в честь иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» на улице Череповецкой 92/2.

Все собранные вещи служители церкви планируют передавать в районные храмы пострадавших районов для выдачи нуждающимся.

Напомним, что вчера региональное отделение «Российского детского фонда» открыло благотворительный счет, куда любой желающий сможет направить деньги на помощь пострадавшим.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская епархия

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