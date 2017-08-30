Волгоградская епархия собирает вещи для погорельцев

В храмах Волгограда организован сбор вещей для пострадавших от пожаров. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, местные церкви будут принимать вещи, продукты питания и средства личной гигиены для помощи погорельцам. Центральный пункт приема организован в храме в честь иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» на улице Череповецкой 92/2. Все собранные вещи служители церкви планируют передавать в районные храмы пострадавших районов для выдачи нуждающимся. Напомним, что вчера региональное отделение «Российского детского фонда» открыло благотворительный счет, куда любой желающий сможет направить деньги на помощь пострадавшим. Юлия Соболева

Фото: Волгоградская епархия < Предыдущая Следующая >