Министр образования поддерживает запрет сотовых телефонов на уроках

В ходе Общероссийского родительского собрания Васильева сказала: "Что касается запрета айфонов как помощи на уроках учеников - я думаю, что здесь вопрос очень сложный, так как есть планшеты во многих школах, и их достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал".

Министр напомнила, что запрет или разрешение мобильных телефонов - это прерогатива каждой школы, онако сама она за запрет.

Васильева отметила, что некоторые школы ставят на входе "красивый ящичек", в который дети кладут телефоны и получают только после уроков. Для экстренной связи в школах достаточно телефона у учителя, считает министр.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress