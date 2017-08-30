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Министр образования поддерживает запрет сотовых телефонов на уроках Печать
30.08.2017 16:10

Министр образования поддерживает запрет сотовых телефонов на уроках

Мобильные телефоны на школьных уроках мешают учебному процессу: школьникам достаточно планшета с учебными программами и интерактивной классной доски. Об этом заявила в среду 30 августа, министр образования России Ольга Васильева.

В ходе Общероссийского родительского собрания Васильева сказала: "Что касается запрета айфонов как помощи на уроках учеников - я думаю, что здесь вопрос очень сложный, так как есть планшеты во многих школах, и их достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал".

Министр напомнила, что запрет или разрешение мобильных телефонов - это прерогатива каждой школы, онако сама она за запрет.

Васильева отметила, что некоторые школы ставят на входе "красивый ящичек", в который дети кладут телефоны и получают только после уроков. Для экстренной связи в школах достаточно телефона у учителя, считает министр.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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